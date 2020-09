Vittoria Schisano grave incidente sul palco, ha rischiato la vita davanti a tutti. Riviviamo l’episodio che ha coinvolto l’attrice protagonista di Ballando con le stelle 2020.

L’attrice se l’è vista davvero brutta. Per un avvenimento banale la protagonista di molte commedie teatrali e non solo ha rischiato praticamente di morire.

L’incidente è avvenuto qualche tempo fa durante le prove dello spettacolo teatrale “Femmina”, presso il Salone Margherita di Roma. La Schisano ha rischiato la vita per un non meglio precisato incidente.

Vittoria Schisano ha rischiato la vita, cosa è successo

E’ stata proprio lei attraverso Instagram a spiegare l’accaduto pubblicando una foto dal lettino della Clinica Mater Dei dove è stata ricoverata e sottoposta a un intervento, con il commento: “Show must go on: ieri durante le prove ho rischiato letteralmente la vita; attimo di panico, mi sono svegliata fra le braccia di Manuela Villa con intorno a me tutto l’amore dell’intero cast, in primis Pierfrancesco Pingitore, Martufello, Mario Zamma, Raffaella Di Caprio, Morgana Giovannetti, Graziella Pera”.