La mostra sui Supereroi Marvel allo WOW Spazio Fumetto di Milano.

L’evento da non perdere per tutti gli appassionati di fumetti, in particolare quelli dei supereroi della Marvel. A WOW Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto di Milano, ha aperto da poco la mostra “Amazing“, con 80 tavole originali dei grandi disegnatori della Marvel.

Grandi e piccini, e soprattutto i bambini di qualche generazione fa, potranno vedere da vicino i disegni originali dell’Uomo Ragno, l’Incredibile Hulk, Capitan America e i Fantastici Quattro. L’evento da non perdere questo autunno-inverno.

Supereroi Marvel in mostra a Milano

Inaugurata sabato 12 settembre al Museo del Fumetto di Milano, WOW Spazio Fumetto, “Amazing” è la mostra che celebra gli 81 anni della Marvel, storica casa editrice di famosissimi e popolarissimi fumetti.

Fondata nel 1939, la casa editrice ha cambiato la storia del fumetto mondiale, creando personaggi indimenticabili come Spider-Man, Hulk, Thor, Capitan America, i Fantastici Quattro e tantissimi altri.

I visitatori troveranno esposte più di ottanta tavole originali di maestri come Jack Kirby, Stan Lee, Steve Ditko, Olivier Coipel, Steve McNiven, John Buscema, Jim Steranko, Neal Adams, John Romita Sr., John Romita Jr., Bill Sienkiewicz, John Byrne, Rob Liefeld, fino a italiani come Simone Bianchi, Claudio Castellini e Gabriele Dell’Otto.

In mostra sono esposti anche albi d’epoca, manifesti, memorabilia, pannelli esplicativi e gadget.

L’esposizione si suddivide in sezioni che corrispondono agli otto decenni di storia della casa editrice. Ogni sezione è aperta da un pannello che racconta, con un ricco apparato di immagini, gli avvenimenti cardine di quel decennio.

Due speciali approfondimenti sono dedicati alla collaborazione tra Stan Lee e Jack Kirby, origine del successo della Marvel, e alla nascita dell’Universo Marvel, per comprendere le differenze dagli altri fumetti prodotti negli stessi anni. Una timeline situa in ordine cronologico gli avvenimenti fondamentali della casa editrice, correlandoli con la creazione di tutti i maggiori eroi.

Grazie all’archivio della Fondazione Franco Fossati e a importanti collezionisti, saranno esposti albi fondamentali della storia Marvel nell’edizione originale statunitense, tra cui la prima apparizione di Spider-Man (in Amazing Fantasy n. 15, del 1962) autografata dal mitico Stan Lee.

A celebrare l’opera degli straordinari artisti Marvel, una galleria di oltre ottanta preziose tavole racconta l’evoluzione della grafica e del segno dei disegnatori: dai primi autori Marvel Jack Kirby e Steve Ditko fino alle recenti opere di Olivier Coipel e Steve McNiven, passando per maestri come John Buscema, Jim Steranko, Neal Adams, John Romita Sr., John Romita Jr., Bill Sienkiewicz, John Byrne, Rob Liefeld, Jim Lee e tanti altri. Non mancano gli autori italiani come Simone Bianchi, Claudio Castellini e Gabriele Dell’Otto.

Un altro aspetto fondamentale del mito Marvel è stata la sua capacità di penetrare nell’immaginario non solo con le pagine dei fumetti, ma anche attraverso giocattoli, poster, gadget, serie tv, film e cartoon: verranno esposti i rari oggetti spediti agli iscritti al fan club ufficiale americano Marvel, i pupazzi prodotti dall’azienda Mego, giochi in scatola, puzzle, album di figurine, poster originali USA – compreso il primissimo poster mai dedicato a Spider-Man.

Informazioni sulla visita

La mostra “Amazing” dedicata ai supereroi della Marvel resterà a aperta fino al 6 gennaio 2021.

ORARIO: da martedì a venerdì, ore 15:00-19:00; sabato e domenica, ore 15:00-20:00; lunedì chiuso.

BIGLIETTO: intero 5 euro, ridotto 3 euro; convenzionato 4 euro.

Segnaliamo che da martedì 2 giugno gli ingressi a WOW Spazio Fumetto vengono contingentati.

Per questo è stato attivato un servizio di prenotazione, raggiungibile tramite mail scrivendo all’indirizzo [email protected] o (durante gli orari di apertura del museo) telefonando al numero 02 49524744/45.

Il consiglio è di prenotare – specificando ora e giorno desiderato – entro tre ore dall’orario desiderato per le visite infrasettimanali, ed entro le 17:00 di venerdì per le visite nel weekend. La prenotazione non è obbligatoria ma senza, in caso di raggiungimento del numero massimo di visitatori, non sarà garantito l’ingresso.

Per ulteriori informazioni: www.museowow.it/mostre/Amazing/504