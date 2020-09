Spiagge e mare puliti: parametri comuni per tutta l’Unione Europea

Spiagge e mare puliti: la Commissione Europea fissa parametri comuni per tutti i Paesi della Ue.

Come sappiamo, ogni Paese ha i suoi criteri per definire la pulizia delle spiagge e dell’acqua del mare. Sebbene alcuni parametri siano comuni, differente può esserne la valutazione.

Ora, arriva una novità dall’Unione Europea che stabilisce un criterio veramente comune a tutti gli Stati membri per decidere quando una spiaggia è pulita. Ecco di cosa si tratta.

Spiagge e mare puliti: un unico criterio per tutta l’Unione Europea

Per la definizione di spiaggia pulita la Commissione Europea ha stabilito un criterio comune a tutti i suoi Stati membri che fissa una soglia di meno di 20 rifiuti per ogni 100 metri di costa. Una spiaggia che superi questo limite non è da considerarsi pulita.

Per rifiuto si intende qualsiasi oggetto scartato trovato sulla spiaggia che abbia una lunghezza superiore a 2,5 centimetri. Una definizione che include i mozziconi di sigaretta fino a oggetti più grandi, come reti, corde o imballaggi industriali.

La definizione di questo valore limite nasce nell’ambito della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino ed è stato stabilito dal Centro Comune di Ricerca della Commissione europea, condiviso dagli esperti degli Stati membri.

Il commissario Ue alla ricerca Virginius Sinkevicius ha commentato: “Ora disponiamo di un parametro chiaro e invito le autorità degli Stati membri a utilizzare questo valore concordato adottando le misure necessarie per avere spiagge e mari puliti“.

