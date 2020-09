Nel corso di una tranquilla camminata sulle sponde del lago, un uomo rinviene un cervello umano chiuso nella carta stagnola.

L’organo era avvolto nell’alluminio e sembra che lo abbiano portato in quel punto le onde, a Racine, nel Wisconsin, sulla spiaggia del Michigan-Huron, un lago di dimensioni enormi che bagna sia gli Stati Uniti che il Canada. A compiere questo tremendo rinvenimento è il 47enne Jimmy Senda, che si era messo a setacciare l’area alla ricerca di pezzi di vetro che solitamente l’uomo utilizza per creare delle sculture. Il cervello era rivestito dalla carta stagnola tenuta chiusa da un elastico. Senda ha provato ribrezzo e stupore per questa circostanza. Inizialmente il contenuto non era visibile, quindi ha preso l’oggetto e lo ha aperto.

Sulle prime ha scambiato il cervello umano ivi contenuto per un petto di pollo o comunque per un alimento, data anche la natura dell’involucro. Ma dopo qualche minuto ha realizzato tutto. E subito poi il 47enne ha avvisato le forze dell’ordine. Un successivo setaccio con apposite analisi mediche e scientifiche ha però stabilito che quel cervello non è umano, anche se non si è riusciti a stabilire a quale animale appartenga.

