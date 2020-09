Oggi in tv, Verissimo: anticipazioni e ospiti del 19 settembre

Oggi va in onda una nuova puntata di Verissimo, scopriamo cosa accadrà: anticipazioni e ospiti del 19 settembre.

Dopo una prima puntata che ha regalato enormi emozioni con le interviste a Lapo Elkann e Piero Chiambretti, il programma condotto da Silvia Toffanin torna oggi pomeriggio con un parterre di ospiti d’eccezione. Dopo la versione social durante il lockdown e la pausa estiva, la conduttrice ha voluto regalare ai propri spettatori delle prime puntate in linea con gli standard a cui erano abituati prima della crisi sanitaria. Le sue interviste, infatti, portano sempre a galla storie private cariche di pathos e dettagli di pubblico interesse.

Se nel primo incontro è stato lasciato spazio alle emozioni forti e ai drammi vissuti dai vip ospiti, quest’oggi ci sarà una puntata più leggera. Si comincia con il ritorno di Loredana Berté, la cantante celebra i 70 anni e parlerà della sua lunghissima carriera. Non è escluso che l’intervista riporti alla memoria alcuni momenti passati insieme alla sorella Mia Martini. Dopo di lei verrà dato spazio a Tommaso Trussardi, marito della bella Michelle Hunziker.

Verissimo, ospiti Alessia Marcuzzi e Gaia Gozzi

In un secondo momento verrà dato spazio ad Alessia Marcuzzi, conduttrice dell’ultima edizione di Temptation Island. La conduttrice parlerà dell’andamento del programma e di cosa succede ad alcune coppie sull’isola, ma quasi di sicuro ci sarà spazio anche al gossip ed alla sua versione sulla voce riguardante il presunto flirt con De Martino. Infine entreranno in studio anche Roby Facchinetti e Gaia Gozzi. Quest’ultima, vincitrice di ‘Amici’ qualche mese fa, racconterà la nuova vita da cantante di successo, spiegando in che modo la notorietà le ha cambiato il mondo.