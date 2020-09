Nel corso del pranzo una donna muore soffocata per via di un pezzo di carne. Cadendo poi sbatte anche con violenza sul pavimento.

Una donna muore soffocata nel corso del pranzo, a causa di un boccone della polpetta che stava mangiando e che le è finito di traverso. La tragedia è avvenuta nella giornata di venerdì 18 settembre 2020 a Castelraimondo, in provincia di Macerata.

La vittima è una anziana di 80 anni che viveva da sola in un appartamento. Intorno alle ore 13:00 alcuni vicini di casa hanno effettuato la tremenda scoperta dopo avere constatato come l’anziana non rispondesse alle loro chiamate. Così sono scattati i soccorsi immediati, con il personale del 118 che è entrato nell’abitazione. Purtroppo però non è stato possibile fare niente per salvare la donna. Assieme ai paramedici arrivati in ambulanza è giunta anche una pattuglia dei carabinieri, per svolgere dei rilievi.

Muore soffocata, nel cadere si ferisce gravemente al volto

L’anziana morta soffocata era riversa sul pavimento, sdraiata di pancia. Il fatto di stare soffocando ha fatto si che battesse con violenza la testa sul pavimento, come attesta una ferita al volto dal quale è fuoriuscito del sangue. Successivamente il corpo della vittima ha ricevuto un trasporto all’ospedale di Camerino per una ispezione. L’autorità giudiziaria non ha ritenuto necessario continuare con ulteriori approfondimenti, acconsentendo alla restituzione del cadavere alla famiglia per potere celebrare il relativo funerale. La circostanza è stata tanto tragica quanto sfortunata per questa anziana.

