Loredana Bertè, chi è l’ex marito Roberto Berger: la loro storia

Il primo grande amore di Loredana Bertè è stato Roberto Berger, uomo che è anche diventato il suo primo marito: scopriamo chi è.

Loredana Bertè ha avuto una vita sentimentale ricca e tormentata. I suoi amori sono spesso nati da una passione improvvisa e si sono consumati con celerità. Sicuramente in tanti ricorderanno il matrimonio con il tennista Borg, finito dopo 6 anni in maniera rocambolesca, ma prima di queste nozze la cantante si era già sposata una volta con Roberto Berger.

Nessuno sa com’è cominciata la loro relazione d’amore, fatto sta che nel 1983 i due convolarono improvvisamente a nozze sulle Isole Vergini. Fino a quel momento non c’erano state notizie di una loro frequentazione ed i media non avevano la minima idea di chi fosse quell’uomo. Si è scoperto con il passare del tempo che Roberto era 10 anni più giovane di Loredana ed era il figlio del miliardario Tommaso Berger.

Chi era l’ex marito di Loredana Bertè, Roberto Berger

La vita di Roberto Berger era ed è rimasta sconosciuta ai media ed al grande pubblico. La sua relazione con la cantante è durata solamente qualche anno, nel 1987 infatti la Bertè chiede il divorzio. Uno dei motivi che ha portato alla separazione era proprio questa tendenza dell’uomo a mantenere segrete le proprie origini ed il proprio patrimonio. Tempo addietro, Loredana ha infatti dichiarato: “Me lo nascose per due anni e dopo essermi pagata anche i caffè lo cacciai di casa prima che il padre lo diseredasse”. Così com’era apparso, Roberto scomparve dai radar finché nel 2009 non è stata comunicata la notizia della sua morte. Decesso del quale però non si conoscono le cause.