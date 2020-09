Lina Sastri, chi è l’ex marito Ruben Celiberti: età, foto, carriera del ballerino

Ruben Celiberti è un poliedrico e raffinato artista italo-argentino. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Etoile di fama internazionale, ballerino, coreografo, cantante e pianista: Ruben Celiberti, un artista nel senso più vero e pieno del termine, è tutto questo e molto altro ancora. È stato vincitore di numerosi premi per la danza, fra cui l'”Hulgate” nel 1984, il Premio “Gino Tani” nel 1990 e il “Léonide Massine” nell’anno successivo. E come coreografo è stato premiato nel 1997 con il “Trinidad Guevara”. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Ruben Celiberti

Rubén Celiberti è nato a Rosario, in Argentina, il 1º gennaio 1964). La famiglia paterna era originaria di Atessa, in provincia di Chieti. Considerato una stella della danza di levatura internazionale (nel 1996 ha ricevuto il “Critics Award” quale miglior performer sudamericano), ha studiato ballo, pianoforte e canto all’Istituto del Teatro Colón di Buenos Aires, perfezionandosi poi a Parigi. Dal 1984 ha fatto parte della Compagnia di Attilio Labis e dal 1985 del Balletto Nazionale di Marsiglia diretto da Roland Petit.

Nel repertorio di Rubén Celiberti figurano spettacoli firmati da registi e coreografi quali Lindsay Kemp, con cui ha lavorato nel 1989, Vittorio Biagi (sempre nel 1989) e Micha van Hoecke (1995). In Italia, dove trascorre lunghi periodo ogni anno, è stato in tournée nei maggiori teatri partecipando anche a musical e festival di danza (in particolare di due specialità tipicamente argentine, il tango e la milonga). Nel 1992 ha recitato ne La dama delle Camelie, diretto da Giuseppe Patroni Griffi, e due anni dopo in Un americano a Parigi assieme a Raffaele Paganini e a Rossana Casale.

Senza dimenticare le esperienze televisive: Rubén Celiberti è apparso per la prima volta sul piccolo schermo nel 1988 come showman nello spettacolo di Raiuno Buona fortuna. Nel 1992 ha invece debuttato come coreografo con Amor y Tango, opera in cui mescola danza e canto e di cui è stato interprete protagonista, seguita nel 1996 da A puro talento e ancora e nel 1998 da Pasiones, pièce lanciata a Buenos Aires.

Nel 2001, mentre si trovava in Italia per uno spettacolo al Teatro Massimo Vittorio Emanuele di Palermo, Rubén Celiberti ha conosciuto il fotografo Giorgio Di Fede, con il quale ha stretto una grande amicizia e realizzato nel 2003 un progetto fotografico allestito al centro Jorge Luis Borges di Buenos Aires e la pubblicazione del libro “Scatti di danza a Palermo”. E nel 2008 ha curato per il Balletto di Milano e per il ballerino Raffaele Paganini la regia dello spettacolo teatrale Amor de tango. Per quanto riguarda la vita privata, come accennato, Rubèn Celiberti è stato legato all’attrice Lina Sastri dal 1994 fino al 2001, anno in cui il loro matrimonio è terminato.

