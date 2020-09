Gf Vip 5, Flavia Vento vuole tornare nella casa: il motivo

Flavia Vento vorrebbe tornare nella casa del Grande Fratello Vip: la sua domanda che spiazza il conduttore Alfonso Signorini per il futuro

Subito dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, la stessa Flavia Vento è stata ospite di Alfonso Signorini in studio in cui ha voluto rispondere alle varie accuse. Lei si è sentita male per le diverse offese che ha ricevuto con il collegamento arrivato con la contessa Patrizia De Blanck, che l’aveva bruscamente attaccata.

Gf Vip 5, la voglia di Flavio Vento

Successivamente la stessa Vento ha svelato: “Io ho smesso di bere da due anni e sono astemia. Ho fatto un percorso per smettere di bere”. Successivamente ha spiegato di aver lasciato la Casa in fretta e furia perché era preoccupata visto che uno dei suoi cani ha sedici anni e sta per morire. Successivamente il confronto con la contessa è stato molto acceso prima del colpo di scena davvero inaspettato. E così la stessa Flavia ha chiesto allo stesso Signorini: “Se trovo una mia amica che me li tiene, posso tornare nella Casa?”. Il conduttore si è trovato spiazzato senza dare una risposta definitiva. Nelle prossime puntate ci potrebbero essere novità davvero importanti per quanto riguarda il Grande Fratello Vip 5.