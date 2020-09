Chi è Maykel Fonts: età, foto, carriera del ballerino di Ballando con le Stelle

Maykel Fonts è un noto ballerino e insegnante di “Ballando con le Stelle 2020”. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Ballerino, coreografo, insegnante di ballo e attore: Maykel Fonts, tra i volti più noti, amati e apprezzati di “Ballando con le Stelle”, è tutto questo e molto altro ancora. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Maykel Fonts

Maykel Fonts è nato a L’Avana, Cuba, il 10 ottobre 1976, sotto il segno della Bilancia. E’ altro ben 2 metri e balla fin da quando era bambino. Si è diplomato all’età di 22 anni a Tropicana, in una delle scuole di danza più note e importanti di Cuba, dove ha avuto modo di approfondire e vari generi, dal classico al contemporaneo.

Per questioni politiche Maykel Fonts ha poi lasciato il suo paese d’origine per trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha potuto approfondire meglio la salsa (e non solo), affermandosi come uno dei coreografi, insegnanti e ballerini più apprezzati e ricercati. E nel 2000 ha preso un’altra decisione importante per la sua carriera, decidendo di trasferirsi in Italia, dove ha trovato la sua dimensione ideale, instaurando rapporti di collaborazione con i più grandi professionisti del settore, da Steve Lachance a Raffaele Paganini. Ha avuto anche il piacere di recitare come ballerino in un film come Street Dance 2 nel 2012, senza contare le tante ospitate in tv.

Per quanto riguarda la vita privata, il ballerino è stato sposato con Caterina Poiani, da cui ha avuto un figlio di nome Matteo. I due si sono separati dopo tanti anni di conoscenza e matrimonio e lui si è poi legato alla collega cubana Sylvie Chapelli. In una relazione precedente al matrimonio, inoltre, Maykel ha avuto una figlia di nome Melissa. Durante le varie partecipazioni a “Ballando” non sono mancate le voci di vari flirt, nessuna delle quali però confermata ufficialmente. Per il resto, il Nostro è attivo e seguitissimo su tutte le principali piattaforme social, da Instagram a Twitter per passare a Facebook. Cliccare per credere.

