La nuova edizione di “Ballando con le Stelle” ha rischiato un nuovo rinvio dopo il test Covid eseguito su Paolo Conticini.

Fino all’ultimo la partenza della nuova edizione di “Ballando con le Stelle“ è stata in forse, per via dell'”incognita” del test Covid eseguito su Paolo Conticini. Il noto attore e la sua insegnante, Veera Kunninen, sono stati isolati in attesa di un tampone naso-faringeo, ma alla fine l’esito è stato fortunatamente negativo per entrambi. Gran sollievo di tutta la produzione e… si parte.

Il test “dubbio” di Paolo Conticini

Il retroscena è stato svelato da Milly Carlucci durante l’incontro con la stampa per la presentazione della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, al via stasera. E’ tornato in pista anche Daniele Scardina (negativo al doppio tampone) mentre Samuel Peron risulta ancora positivo, dunque per il momento è out.

Paolo Conticini, una delle tredici celebrità che, insieme ai rispettivi maestri, stanno per prendere parte alla quindicesima edizione di “Ballando con le Stelle”, si cimenterà per la prima volta nello show mostrando le sue doti da ballerino. “Non mi sentivo adeguato” ha confessato l’attore intervistato da Tele Sette ricordando quando da ragazzino andava in discoteca: “Non è mai stata la mia passione principale”, ma grazie ai musical “qualche passo l’ho imparato”.

“E’ un’esperienza nuova che mi entusiasma molto” ha poi aggiunto l’attore: “Perché mi piace il tipo di spettacolo proposto da Ballando”. “Milly in passato mi aveva chiesto più volte di partecipare, ma non combaciavano mai le date del programma con i miei impegni… E poi mi piacciono le sfide sane e le competizioni”, ha concluso.

EDS