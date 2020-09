Antonio Catalani detto Holaf, chi è il pittore: età, amori, opere

Antonio Maria Catalani, in arte Holaf, è un pittore affermatissimo non solo in Italia ma anche all’estero. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Tra i concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, nel cast dei ballerini amatoriali, c’è anche Antonio Maria Catalani, in arte Holaf, un pittore molto amato e affermato non solo in Italia, ma anche all’estero. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Antonio Catalani

Occhi azzurri, cappelli lunghi e fisico statuario: sono queste le prime caratteristiche che balzano all’occhio di Antonio Maria Catalani, detto Holaf, nato a Roma il 20 giugno 1988, pittore di professione con il sogno della recitazione, che ha studiato in ben due scuole. Sui social è molto attivo, in particolare su Instagram, dove ha due account ufficiali: il primo è quello suo personale, nell’altro invece posta le foto delle sue creazioni e opere d’arte.

Per motivi di studio, formazione e lavoro Holaf ha molto viaggiato in giro per il mondo, lasciando l’Italia per andare oltreoceano. prima di “Ballando” non aveva mai preso parte ad alcun programma televisivo, e c’è da scommettere che la sua presenza non passerà inosservata. Per il resto, il pittore ha ufficialmente una compagna, Caterina Zanardi Landi, contessa del Castello di Rivalta (dove lavora come responsabile Eventi), ma è molto schivo al riguardo e preferisce non parlare della sua vita privata. Per il resto, Antonio Catalani è un grande sportivo (ama molto sciare) ed è un grande appassionato anche di fotografia.

