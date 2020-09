Alessia Marcuzzi, chi è il padre Eugenio: età, foto, lavoro, curiosità sull’uomo che insieme alla moglie Antonietta ha cresciuto la conduttrice.

Eugenio Marcuzzi, triestino di origine, è una papà molto presente per Alessia- L’uomo infatti affianca la figlia anche nei suoi progetti professionali e lavora fianco a fianco con lei.

In particolare Eugenio si occupa della Marks&Angels, l’azienda di moda fondata proprio da Alessia Marcuzzi. L’azienda si occupa nel particolare di borse e presentando l’attività la conduttrice di Temptation Island ne ha parlato così: “La Marksandangels è il mio primo progetto imprenditoriale, un’altra soddisfazione dopo aver aperto il mio lifestyle blog LaPinella. Tutte le mie borse sono realizzate a mano, grazie alla professionalità di storici laboratori che mi seguono per realizzare prodotti unici e curati in ogni minimo dettaglio”.

Tornando al padre Eugenio, l’uomo è piuttosto attivo anche sui social. Nel suo profilo Instagram domina un aspetto: l’amore per la sua famiglia, sua moglie, la figlia e i nipoti. Inoltre emerge anche la sua passione per lo sport e per l’attività all’aria aperta. Ecco alcuni suoi post recenti:

Visualizza questo post su Instagram [email protected]#🤙 Un post condiviso da Eugenio Marcuzzi (@eugeniomarcuzzi) in data: 13 Ago 2020 alle ore 5:26 PDT

Visualizza questo post su Instagram auguri Mia #❤️ Un post condiviso da Eugenio Marcuzzi (@eugeniomarcuzzi) in data: 4 Set 2020 alle ore 8:21 PDT