Era il 2014 quando il marito di Alessandra Mussolini, Mauro Floriani, finì al centro di gravissime accuse. Ecco come’è andata a finire.

La vita privata sentimentale di Alessandra Mussolini fu travolta da un clamoroso scandalo nel 2014, quando il marito Mauro Floriani fu accusato di intrattenere rapporti con un giro romano di baby squillo. Dopo qualche settimana di grande attenzione mediatica, tuttavia, i riflettori sul caso si sono spenti. Quali sono stati gli sviluppi della vicenda?

Il momento più difficile per Alessandra Mussolini e Mauro Floriani

Mauro Floriani, classe 1961, incastrato da una serie di intercettazioni telefoniche, è stato condannato a pagare una multa da 1.800 euro e ha scontato un anno di carcere (pena patteggiata). Quando le polemiche (anche e soprattutto politiche, trattandosi del marito di Alessandra Mussolini) si sono stemperate, però, di lui però si è saputo poco e nulla, in quanto ha sempre preferito tenersi lontano dalla ribalta mediatica, decidendo persino di non aprire alcun profilo sui social network.

A proposito dello scandalo che era piombato addosso al suo consorte è stata la stessa Alessandra Mussolini, in una recente intervista rilasciata alla trasmissione Le Belve, in onda sul Nove, ha affermato di sentirsi ancora ferita: “Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? Si va avanti, ma non si perdona. Perché sono rimasta con lui? Vivi, comprendi e stai con una persona, che diventa praticamente fondamentale per te. Lo è stata in passato e lo sarà in futuro, per i nostri figli, per me e per la mia famiglia. Per questo l’ho fatto… ma chi perdona veramente? Questo è un qualcosa che spetta al papa, ai preti e alle suore”. Se con la giustizia i conti sono a posto, dunque, a livello coniugale e familiare l pagina non è stata definitivamente chiusa – e probabilmente non lo sarà mai.