Virginio Simonelli, chi è il cantante: età, foto, carriera, vita privata

Virginio Simonelli, in arte Virginio, è un cantante italiano conosciuto per aver debuttato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Davvero”.

Virginio Simonelli, in arte Virginio, è un cantautore italiano vincitore della decima edizione del talent “Amici” di Maria De Filippi. Nato a Fondi il 31 gennaio 1985, sin dalla tenera età sviluppa una fortissima passione per il canto e cerca di esibirsi ovunque ne ha l’occasione. Grazie alla madre prende da piccolo lezioni di pianoforte, scoprendo un grande interesse per lo strumento.

LEGGI ANCHE -> Temptation Island, chi è Alberto Maritato: età, foto, lavoro, curiosità

LEGGI ANCHE -> Pierpaolo Petrelli, chi è il concorrente del GFVip: età, curiosità e carriera

Virginio ha frequentato il Liceo Classico del suo Paese e, dopo aver conseguito il diploma, ha deciso di trasferirsi a Milano dove si è iscritto alla Nuova Accademia di Belle Arti. Il canto e la passione per la musica lo hanno aiutato a superare un periodo difficilissimo della sua vita, causato dal divorzio dei suoi genitori che si sono separati dopo 23 anni di matrimonio. L’esordio nel mondo della musica arriva nel 2006, quando partecipa al Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte con il suo brano “Davvero“, che anticiperà il suo primo album. Nel 2011 entra nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi, riuscendo a vincere la decima edizione. L’anno successivo di esibisce nuovamente sul palco di “Amici” nell’edizione dedicata ai big.

LEGGI ANCHE -> Dayane Mello, chi è la modella del GfVip: età, foto, carriera, gossip

Virginio, l’attività di cantautore e la vita privata

Viginio Simonelli è conosciuto anche per il suo talento di cantautore, infatti ha scritto diverse canzoni per molti artisti di enorme successo tra cui: Laura Pausini per cui ha scritto “Dove resto solo io” e “Limpido” featuring Kylie Minogue, Raf, Lorenzo Fragola e Elisa. Da quest’anno è uno dei concorrenti ufficiali di “Tale e Quale Show“, condotto da Carlo Conti. Della sua vita sentimentale non si sa quasi nulla perché il cantante tiene molto alla sua privacy. Dopo la vittoria ad “Amici” si erano diffusi rumors che lo vedevano innamorato di un ragazzo, ma non sono mai stati confermati. In un’intervista recente Virginio ha detto di essere attualmente fidanzato ma non si conosce l’identità del fortunato/a.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!