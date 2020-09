Uomini e Donne, subito in pista Ramona Amodeo dopo il cesareo

Una ripresa davvero rapida per l’ex tronista di Uomini e Donne Ramona Amodeo. Dopo il parto cesareo la donna ha svelato di sentirsi in forma

L’ex tronista di Uomini e Donne, Ramona Amodeo, è diventata mamma per la seconda volta il nove settembre con la nascita della figlia Olimpia. Ora la donna ha svelato di essersi già ripresa come ha svelato via Instagram: “Ho avuto una ripresa record da questo cesareo, semplicemente perché ho una forza dentro di me che non ha limiti”. Nel 2017, invece, è nata la primogenita Annachiara. La stessa Ramona è sposata con Luca dal giugno 2017: durante la loro storia hanno avuto anche momenti di crisi, ma hanno cercato sempre di trovare una soluzione al loro rapporto. Al momento sono davvero felici con una famiglia ben unita.

