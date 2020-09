Vicenda Tommaso Zorzi GF Vip 2020, il giovane originario di Milano e concorrente del reality ha dovuto subire un ricovero immediato.

Quella di Tommaso Zorzi al GF Vip 2020 è una avventura cominciata decisamente non sotto ad una buona stella. Il giovane influencer continua a versare in uno stato di febbre persistente, e questo è decisamente il periodo peggiore per avere tali problematiche.

Il riferimento è ovviamente alla epidemia di Coronavirus in corso in Italia così come nel resto del mondo. Adesso Tommaso Zorzi ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020 in maniera provvisoria, trovando alla porta d’ingresso una ambulanza. In seguito è poi rientrato a Cinecittà nella casa più spiata d’Italia, raccontando di essere stato sottoposto ad una visita in ospedale. Il 25enne milanese racconta di avere trovato questa esperienza oltremodo scioccante. Mai gli era capitato di trovarsi all’interno di un mezzo di soccorso lanciato a sirene spiegate verso l’ospedale. Inoltre ha informato i suoi nuovi coniquilini e compagni di viaggio del ‘Grande Fratello Vip 2020’ di non sentirsi ancora molto bene. “Penso di avere ancora la febbre”.

Tommaso Zorzi GF Vip 2020, l’influencer in ospedale per la febbre

La situazione viene vista con un pò di comprensibile preoccupazione. Tutti i concorrenti si sono sottoposti a test del tampone per il rilevamento del Covid, come da prassi. Intanto si discute anche su quella che è la posizione di Fausto Leali, per il quale molti utenti infuriati hanno chiesto l’allontanamento. Colpa di alcune frasi pronunciate in favore della controversa figura storica di Benito Mussolini, tristemente ricordata per le nefandezze compiute nell’epoca della Seconda Guerra Mondiale ed anche prima a capo del regime fascista. Possibile che il cantautore bresciano venga reintegrato dopo una rettifica da parte del diretto interessato.

