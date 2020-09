Tale e Quale Show, Virginio Simonelli: “Voglio far sentire la mia voce”

Tra poco ripartirà Tale e Quale Show, programma seguitissimo di Raiuno. Virginio Simonelli, vincitore di Amici 10 e concorrente a Sanremo, dice la sua.

Tra non molti giorni ripartirà uno dei programmi più seguiti di Rai 1, in cui i concorrenti, volti noti della televisione italiana, si sfidano cercando di impersonare artisti noti. “Tale e Quale Show” sarà condotto da Carlo Conti da venerdì 18 settembre 2020 in prima serata e, tra i concorrenti, ci sarà anche Virginio Simonelli.

Tra gli artisti in gara a “Tale e Quale Show“, anche Virginio Simonelli, concorrente delle Nuove proposte a Sanremo e vincitore della decima stagione di Amici. “Mi sto buttando in questo programma in maniera molto libera, non ho paura di nulla e l’unica cosa che voglio fare è far sentire la mia voce“, ha dichiarato a Vanity Fair. Quest’anno l’edizione promette grandi emozioni e anche la partecipazione del giovane sembra che possa dare una marcia in più al programma. “Ho sentito che era il momento giusto di tornare sul palco, di prendere il mio ruolo di cantante, quello dal quale è partito tutto“, ha detto Simonelli dopo essere stato lontano dal piccolo schermo.

Virginio Simonelli, prossimo concorrente a “Tale e Quale Show”

Per il cantante il programma di Carlo Conti sarà un ritorno alle origini: “Lo faccio dopo essermi ascoltato e aver scavato a fondo, una cosa che questa pandemia ha costretto un po’ tutti a fare“, ha detto Virginio Simonelli. Il ragazzo è pronto a mettersi in gioco nella sfida di imitare altri artisti famosi: “E’ un mondo che sono pronto ad esplorare e che mi incuriosisce molto perché mi piace tuffarmi in nuove avventure“. Poi aggiunge che “ho studiato recitazione teatrale per tanti anni, un’attitudine che spero mi servirà in questo percorso: vedremo cosa succederà“, conclude.

