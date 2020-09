Un uomo stupra sua moglie ed il caso finisce in tribunale. Ma la sentenza emessa dal giudice chiamato a dare un verdetto fa molto discutere.

La vicenda che riguarda un uomo che stupra la moglie sta facendo discutere. Questo a causa della pena alquanto lieve che il giudice ha comminato a questo individuo. Da quanto si apprende lei pure avrebbe una buona dose di colpa, visto che sembrano comprovati diversi tradimenti messi in atto ai danni del coniuge.

Ma la Corte di Appello di Milano ha ridotto la pena all’uomo che per vendetta stupra la moglie, venendo per questo motivo arrestato. Lui lo ha fatto per l’esasperazione e perché non ne poteva più di farsi tradire così. La vicenda risale all’8 giugno 2019 a Vimercate, in provincia di Monza. I protagonisti di questa vicenda sono un 63enne ed una 45enne, entrambi di nazionalità rumena. Una prima sentenza dei giudici aveva portato alla condanna di lui a 5 anni di reclusione tramite rito abbreviato.

Stupra la moglie, per il giudice la colpa è anche un pò della donna

Ma in appello ecco arrivare una riduzione, seppure lieve, a 4 anni e 4 mesi, E motivata dall’idea, secondo il giudice, che la condotta della donna fosse troppo disinvolta. Per questa nuova sentenza hanno avuto un certo peso anche altri fattori, come un certo contesto di degrado familiare e per l’appunto anche la condotta certamente non encomiabile da parte di lei.