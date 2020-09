Stefania Orlando ha pensato al suicidio, svelato il dramma della conduttrice che questa sera farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando ha attraversato un periodo davvero molto buio prima di conoscere e innamorarsi del marito Simone Gianlorenzi. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi la conduttrice ha svelato di aver sofferto tremendamente pensando anche alle soluzione più estreme e drastiche.

Stefania Orlando, salvata dal marito Simone Gianlorenzi

“Simone è arrivato in un momento della mia vita dove ero entrata in un tunnel senza uscita”, ha raccontato la nota showgirl. “Dopo la perdita della mia migliore amica ero diventata ipocondriaca a livelli inimmaginabili. Prendevo di tutto, avevo continui attacchi di panico e facevo non so quante analisi e visite mediche alla settimana”.

“Non era facile starmi accanto in quei momenti, e lui non mi ha mai giudicata e mi ha sostenuta”, continua la Orlando. In certi momenti ha addirittura pensato di farla finita: “Sì, è capitato, ma quando non avevo ancora Simone nella mia vita – puntualizza – .

Sono attimi. Ero sola, non c’era più la mia amica e non avevo un lavoro continuativo che mi avrebbe permesso di distrarmi e non pensare. La mia via d’uscita sono stati i miei tre cani. Li guardavo e capivo che non avrei mai potuto lasciarli”.