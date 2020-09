Stefania Orlando, perché è finito il matrimonio con Andrea Roncato

Per molti anni, Stefania Orlando è stata la dolce metà Andrea Roncato, poi le loro strade si sono separate per sempre. Scopriamo insieme le ragioni della rottura sentimentale.

Stefania Orlando oggi è felicemente sposata con Simone Gianlorenzi, un musicista molto noto e apprezzato. Ma nella sua vita, come molti sanno, c’è stato per molti anni un altro uomo importante: Andrea Roncato. I due sembravano fatti l’uno per l’altra, poi però l’incantesimo si è rotto…

La lunga storia d’amore tra Stefania Orlando e Andrea Roncato

Stefania Orlando e Andrea Roncato si sposarono nell’ormai lontano 1997, circondati dai loro affetti e dagli amici più cari, dopo una lunga frequentazione, per poi divorziare soltanto due anni dopo. Coppia solidissima negli anni Novanta, sembravano innamoratissimi, ma tant’è. Da allora l’attore emiliano non ha più fatto parte della sua vita. All’inizio i due cercarono di mantenere buoni rapporti, ma poi, per ammissione di entrambi, il sentimento si è pian piano raffreddato e sembra che ora non si sentano più.

Le cause della fine dell’amore sarebbero da attribuire quasi totalmente alla vita di eccessi condotta da Roncato, tra nottate in discoteca, giornate intere fuori casa, uso e abuso di droghe. Eccessi che la conduttrice televisiva classe ’66 da un certo punto in poi non ha voluto più tollerare. La Orlando fu tra i due colei che soffrì di più per la fine della love story, ma lei stessa, stando a quanto riferito da entrambi, prese la difficile decisione di darci un taglio una volta per tutte.

