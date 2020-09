Sergio Muniz, chi è la ex moglie Beatrice Bernardin: età, foto, carriera

Sergio Muniz è uno degli attori e modelli più ammirati del panorama televisivo italiano. E’ stato sposato con Beatrice Bernardin.

Sergio Muniz è nato a Bilbao il 24 settembre 1975, ed è conosciuto per aver vinto la seconda edizione de “L’Isola dei Famosi“. Ha intrapreso dapprima la carriera di modello e solo in seguito quella di attore, recitando in diverse serie tv.

Abbiamo visto Sergio Muniz in fiction televisive italiane come: “La signora delle camelie“, “Io non dimentico“, “Terapia d’urgenza“, “Caterina e le sue figlie” e nell’ultima stagione di “Squadra antimafia – Palermo oggi“. Ha anche inciso un singolo, intitolato “La Mar“, lanciandosi come cantante. Sulla sua vita privata, il modello e attore è sempre stato molto aperto: si è sposato con Beatrice Bernardin nel 2009, in gran segreto, a Bilbao. La modella di professione è stata molto invidiata per essere accanto ad uno degli uomini più affascinanti d’Italia. I due insieme hanno una figlia, Georgia, che oggi ha 12 anni.

Sergio Muniz oggi: il nuovo amore per Morena

Nonostante l’amore con Beatrice Bernardin, che di professione fa la modella, sia finito, Sergio Muniz oggi è nuovamente felice. Grazie ad uno Yoga Day a Framura, vicino a Bonassola ha conosciuto Morena “Shree Sundari” Firpo. La donna ha 35 ed è un’insegnante di yoga, una passione che entrambi condividono e tra i due è scoccata subito una grande passione. Reduce dal divorzio, l’incontro con Morena non poteva avvenire in un momento migliore, infatti lei lo ha aiutato ad affrontare il periodo difficile. Oggi i due stanno insieme da 4 anni e hanno trascorso insieme anche il lockdown: “Queste esperienze cementano solo chi è già solido, e noi lo siamo. I vicini di casa ci hanno fatto la spesa durante l’isolamento e avevamo uno spazio verde per stare all’aria aperta“.

