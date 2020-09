Michela Quattrociocche, il rapporto con l’ex Alberto Aquilani

Sul proprio profilo Instagram l’ex di Alberto Aquilani, Michela Quattrociocche, ha svelato anche il loro rapporto: ecco la verità

Da poco tempo Michela Quattrociocche ha voltato pagina. Dopo l’addio all’ex centrocampista di Roma e Liverpool, Alberto Aquilani, ora l’attrice è felice con Giovanni Naldi, erede di una ricca famiglia di imprenditori alberghieri. Così attraverso le stories su Instagram ha risposto a numerose domande dei fans svelando di non pensare a nessuno: “Semplicemente ho seguito il suo cuore senza fare calcoli”. Poi ha aggiunto. “Gli altri ne faranno una ragione, non è un mio problema”. Inoltre, la stessa attrice italiana ha svelato di avere un ottimo rapporto con il suo ex marito, ma i due non hanno ancora svelato i motivi del loro addio. La coppia è stata insieme per otto anni dopo le nozze del 2012. Dalla loro relazione sono nate le loro due figlie, Aurora e Diamante, rispettivamente di 9 e 6 anni.

Leggi anche –> Dimentica Aquilani: chi è Giovanni Naldi





Leggi anche –>Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche si sono lasciati – VIDEO



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI