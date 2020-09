Per la coppia Daniele Rugani Michela Persico Instagram è la vetrina prescelta per mostrare a tutti il loro piccolo Tommaso, nato oggi.

È finalmente avvenuto il lieto evento in casa di Daniele Rugani e Michela Persico. La ragazza ha infatti partorito il figlio che ha portato in grembo sin dalla fine del 2019. Il nome scelto è Tommaso e la sua venuta al mondo è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 18 settembre 2020.

Visualizza questo post su Instagram Tommaso Rugani 18-09-2020 👶💙 3,4 kg di puro amore @daniruga Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 18 Set 2020 alle ore 5:00 PDT

Il 26enne difensore della Juventus e la giornalista sportiva originaria di Bergamo hanno voluto condividere questo momento su Instagram, con tanto di scatto social. E questo tenero scatto con la neofamigliola riunita insieme giunge al culmine delle tante foto che Michela si è fatta fare con il suo bel pancione nel corso degli scorsi mesi. Per Rugani invece non poteva esserci inizio di stagione migliore. In questo fine settimana parte il campionato e lui trova così ulteriore carica per fare bene. Perché la nascita di un figlio ti cambia la vita.

Michela Persico Instagram, ecco Tommaso sui social

Certo, ci sono tante responsabilità da affrontare, tante preoccupazioni che a volte toglieranno il sonno ai neogenitori. Ma una nuova vita da accudire ti prepara ulteriormente e ti migliora. La foto della famiglia Rugani sta facendo incetta di ‘mi piace’ su Instagram. Il figlio di Daniele Rugani e di Michela Persico pesa 3,4 kg. e questa notizia cancella anche quando di brutto vissuto dai due durante il lockdown in primavera.