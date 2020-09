GF Vip 5, Matilde Brandi furiosa: “Non sono una milf!”

Matilde Brandi è una tra le nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5, iniziato da pochi giorni. Durante un’intervista la showgirl fa una richiesta particolare.

Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato da pochi giorni e una delle sue concorrenti si è già distinta per la sua simpatia. E’ Matilde Brandi, popolare showgirl, che ha rilasciato al settimanale Nuovo un’intervista prima di entrare nella Casa, uscito nelle edicole proprio oggi.

Matilde Brandi ha chiesto al settimanale di non essere definita una MILF, nonostante il suo corpo avvenente. “Vogliamo dire che ho la testa di un’adolescente di 14 anni, come le mie figlie? A me va bene…“, così la showgirl non ha problemi ad essere definita, ma con l’espressione MILF non ci sta proprio. Quando le viene chiesto perché si senta così vicina ad un’adolescente rivela che: “Amo divertirmi e giovare…E per questi non esiste un’età“. Secondo la Brandi la sua generazione, quella degli adolescenti degli anni ’80, è molto speciale: “Siamo rimasti fisicamente giovani“, dice.

Matilde Brandi e la chirurgia estetica

La concorrente del Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini, quando le viene chiesto se ricorrerebbe mai alla chirurgia estetica, rivela che non ha intenzione di rivolgersi al bisturi: “Non cedo a queste lusinghe, perché non sono una che vuole nascondere l’età…“. Matilde Brandi ha espresso delle perplessità sulla collega nella Casa Flavia Vento e poi ha rivelato che avrebbe avuto programmi ben diversi per l’estate appena trascorsa: “Sono saltati i progetti delle vacanze all’estero, quindi ci siamo goduti la casa al mare“.

