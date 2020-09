Bellissima e intraprendente, Giulia Sol si sta facendo largo nel mondo dello spettacolo. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Attrice teatrale e cantante, la splendida Giulia Sol sta cercando di farsi largo nello scenario artistico italiano. Occhi e capelli scuri, la ragazza è carica di energia e talento. È nata nel Dicembre del 1995, più precisamente il 15, sotto il segno del Sagittario, ed è una giovanissima e promettente stella.

Il suo nome compare tra quelli dei partecipanti al talent show Tale e Quale Show 2020, condotto da Carlo Conti, in onda su Rai1. Il cast di quest’anno è promettente, ed il pubblico italiano non vede l’ora di vederla brillare sul palco.

La giovane performer ha oggi 24 anni, ed è nata nella città italiana di Bergamo. La passione per la musica le scorre nelle vene sin dalla tenera età. Da bambina sognava infatti di diventare una cantante e di poter cantare in giro per il mondo. Grazie ai suoi genitori, scopre in seguito anche il teatro, e se ne innamora follemente. Il suo primo spettacolo è stato Notre Dame de Paris. La magica e commovente performance alla quale ha assistito le ha aperto gli occhi e chiarito le idee su quello che avrebbe davvero voluto fare in futuro.

Giulia ha studiato molto. Da adolescente ha frequentato il liceo linguistico, ed infatti parla fluentemente la lingua inglese, quella francese, e quella spagnola. Dopo aver ottenuto il diploma di maturità, ha proseguito i suoi studi nella prestigiosa Accademia Scuola di Musical di Milano.

Giulia Sol, carriera e vita privata della performer Italiana

La splendida Giulia Sol sta approdando nel mondo della musica italiana da esordiente. La sua carriera si snoda soprattutto nel mondo del teatro. Terminata l’Accademia ha iniziato subito a lavorare, conquistando un palco dopo l’altro. Sulla sua vita privata non si sa molto. Il suo profilo Instagram non lascia trapelare molto su di lei, che sembrerebbe amare la propria privacy.