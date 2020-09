Gf Vip, Patrizia De Black perde il controllo: “Siete degli st***zi”

La concorrente del Gf Vip, Patrizia De Blanck, ha perso il controllo e cominciato ad inveire contro la produzione: cosa è successo.

Ieri pomeriggio nella casa del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck ha perso le staffe cominciato ad infuriarsi contro la produzione. La contessa era così fuori di sé che molti concorrenti sono rimasti sorpresi dalla sua reazione. Gli altri, quelli che non sono rimasti sorpresi, sono quelli che hanno organizzato lo scherzo che l’ha mandata su tutte le furie. In pratica ieri pomeriggio hanno preso tutti i vestiti di Patrizia e li hanno portati nel magazzino, quindi le hanno detto che la produzione li aveva presi.

Nonostante la stranezza della confisca dei vestiti, Patrizia non ha dubitato per un secondo sulle parole di Tommaso e Pierpaolo. La contessa, infatti, ha cominciato ad innervosirsi e poi se l’è presa con la produzione: “Venerdì c’è la puntata, vogliono che vada con il c*** di fuori? Ho solo una maglia…”. Divertiti dal loro stesso scherzo, i coinquilini hanno gettato benzina sul fuoco e le hanno detto che avevano preso pure i loro e che avevano mischiato la biancheria intima.

Patrizia De Blanck perde la pazienza e le svelano il tiro mancino

Dopo aver sentito del rimescolamento della biancheria Patrizia era fuori di sé ed ha cominciato ad arrabbiarsi sul serio, così Tommaso e gli altri complici si sono visti costretti a vuotare il sacco per farla calmare. Una volta conosciuta la verità, la contessa ha recuperato la propria ironia e se l’è presa, questa volta ironicamente, con gli autori dello scherzo: “Siete degli str***. Vaff***”. Inizialmente interdetti, i coinquilini sono scoppiati in una fragorosa risata.