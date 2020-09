Fulvio Abbate, chi è: età, carriera, vita privata dello scrittore

Fulvio Abbate è uno scrittore italiano concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Molti di noi hanno sicuramente già visto o sentito parlare di Fulvio Abbate. Lo scrittore italiano è spesso ospite in tv in veste di opinionista e commentatore e, soprattutto, da questo settembre ha preso parte come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, primo reality a cui partecipa. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Fulvio Abbate

Fulvio Abbate è nato a Palermo il 20 dicembre 1956. Si è laureato in Filosofia nell’Università della stessa città nel 1981, presentando una tesi su Louis-Ferdinand Céline e l’apocalisse. Il suo romanzo d’esordio risale al 1990, si intitola Zero Maggio a Palermo e ricostruisce l’esperienza comunista vissuta da giovanissimo. L’opera prima – ripubblicata nel 2017 da La nave di Teseo – fu accolta dalla critica come esempio di stile lirico e visionario.

Le successivi, numerose opere di Fulvio Abbate spaziano tra narrativa civile, saggistica, reportage e pamphlet. Vale la pena di citare Sul conformismo di sinistra, che segna il suo distacco dalla sinistra ufficiale e La peste bis (Bompiani 1997), che riscrive in chiave eroicomica il capolavoro di Albert Camus seguito da La peste nuova (La nave di Teseo, 2020). Tra i temi narrativi a lui cari figurano il racconto letterario della città di Palermo, la memoria della Guerra civile spagnola vista dalla prospettiva anarchica, la vicenda culturale e politica di Pier Paolo Pasolini, la città di Roma come luogo d’indagine e di scavo antropologico, lo studio dei rapporti, affettivi e amorosi, la riflessione filosofica sulla “salvezza” e il paradosso della “speranza”.

Fulvio Abbate è stato anche impegnato in un’intensa attività giornalistica. Dal 1979 al 1983 ha fatto parte della redazione del quotidiano palermitano L’Ora, dal 1992 al 2008 è poi stato opinionista de l’Unità e nella stessa veste ha scritto su Reporter, Rinascita, La Stampa, Tuttolibri, Il Mattino, Il Messaggero, Il Riformista, Sette, Il Foglio, La Lettura e molte altre testate. Attualmente collabora come editorialista con il Corriere dello Sport – Stadio, Il Riformista e i quotidiani online Linkiesta, Huffington Post e Dagospia.

Dal 1994 al 1998 ha inoltre condotto su ItaliaRadio Avanti popolo, talk-show da lui stesso ideato, nel 1998 ha dato vita a Teledurruti, “televisione monolocale” ospitata fino al 2003 dal’emittente romana TeleAmbiente e nel 2007 diventata un canale YouTube. Senza dimenticare l’attività come critico d’arte contemporanea e autore di testi teatrali.

Per quanto riguarda la vita privata, Fulvio Abbate si è sposato nel 1996 con Fiorella Bonizzi, mediante rito civile a Las Vegas. Entrambi, in viaggio negli Stati Uniti, hanno deciso di convolare a nozze sul posto. I due hanno una figlia di nome Carla, nata nel 2003. Curiosità: Abbate è conosciuto con il nome di “marchese”, ma non ha reali titoli nobiliari.

