Francesca Pepe, chi è: età, carriera, curiosità e foto della modella

Francesca Pepe sta per entrare nella casa del GF Vip, scopriamo chi è: età, carriera, curiosità e foto della splendida modella.

Il Grande Fratello Vip è iniziato solamente da 4 giorni ed ha già regalato una serie di emozioni. Questa sera, durante il secondo serale, la casa si arricchirà di altri protagonisti, tra i quali svetta la splendida Francesca Pepe. Gli appassionati di gossip si ricorderanno di lei perché nel 2017 ha avuto un breve flirt con Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte aveva spiegato a ‘Vanity Fair‘ che per lui la differenza di età (si sbagliano di 40 anni) non era un problema ed anzi che per lui Francesca era di testa molto matura.

Attualmente sembra che Francesca non sia impegnata in nessuna relazione sentimentale. La modella, infatti, è molto concentrata sulla propria carriera professionale. Nata a Carrara nel 1992, la Pepe ha cominciato a frequentare le passerelle quando ancora era molto giovane. Il mondo della moda prima era solo una passione, ma presto ha compreso che poteva diventare il suo mondo lavorativo.

Francesca Pepe: l’esperienza a Miss Europa e la prova attoriale in The Lady

In ambito professionale la sua carriera ha ricevuto un boost quando ha partecipato al concorso di bellezza Miss Europa nel 2016. In quella occasione la vittoria l’ha mancata di poco (è arrivata seconda), ma gli occhi di stilisti e fotografi si sono posati su di lei e le proposte di lavoro sono aumentate esponenzialmente. Qualche tempo fa la bellissima Francesca è stata scelta anche per posare nella copertina di ‘Playboy‘, un onore che è riservato solo ad alcune delle top model del mondo.

Francesca è molto attiva sui social, specie su Instagram, dove posta immagini di servizi fotografici e lavori che svolge in giro per il mondo. La Pepe, inoltre, ha anche alle spalle un’esperienza in campo recitativo. Lei, infatti, è una delle protagoniste della serie creata e diretta da Lory Del Santo -The Lady – da tempo divenuta un fenomeno del web.