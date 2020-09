Francesca Manzini fidanzato, chi è Christian Vitelli: età, foto, lavoro

Christian Vitelli è un doppiatore italiano divenuto noto per la storia con Francesca Manzini. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Il talentuoso doppiatore italiano Christian Vitelli è balzato agli onori della cronaca rosa e del gossip dopo aver iniziato a frequentare Francesca Manzini, nota comica e conduttrice radiofonica e televisiva. I due si sono innamorati “a distanza” durante la quarantena dei mesi scorsi e sono ora fidanzatissimi. Conosciamo Christian Vitelli più da vicino.

L’identikit di Christian Vitelli

Christian Vitelli è nato a Latina il 19 settembre 1974 sotto il segno della Vergine, è alto 180 cm circa, ha vissuto diverso tempo a Londra ed è un affermato doppiatore. Dai suoi profili social si evince che è molto legato alla famiglia, in particolare al fratello Omar, anche lui noto doppiatore.

Per vari anni Christian Vitelli ha condotto il Festival Gran galà del doppiaggio, da lui stesso ideato, durante la fiera romana del fumetto Romics; l’esperienza è terminata nel 2005, quando la conduzione è passata a Monica Ward e Perla Liberatori. Con la stessa Monica Ward nel 2016 a Roma ha presentato l’evento solidale Festival delle voci d’attore.

Per il resto, Christian Vitelli è un grande amante dei cani (ne possiede a quanto pare diversi) e un appassionato di calcio (tifa per il Latina), manga e anime (in una foto Instagram si vede Francesca Manzini con l’action figure di Mazinga che gli avrebbe regalato di lì a poco). Ma il suo vero grande amore oggi è Francesca, che l’ha conquistato con un’esilarante imitazione di Monica Bellucci.

