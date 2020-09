Francesca Manzini, confessione da brividi: “Ho pensato a gesti estremi”

Il rapporto burrascoso con i genitori, il tunnel dell’anoressia e della bulimia, poi l’alcol e non solo: nella vita di Francesca Manzini c’è stato anche tutto questo.

Oggi Francesca Manzini è nel suo momento d’oro, con molte persone che la sostengono e l’apprezzano per le sue capacità. Ma la sua infanzia e la sua giovinezza sono state per molti versi un inferno. L’imitatrice e cantante che ha folgorato il pubblico di Amici Celebrities ha raccontato a Verissimo del difficile rapporto con i genitori, sempre assenti e comunque distanti, e della vita sregolata che ha vissuto, sfociata anche nella bulimia.

Il doloroso passato di Francesca Manzini

“Per non sentire cose che una bambina non dovrebbe sentire mi rinchiudevo in questa cameretta con le cassette di mia sorella e imitavo” ha raccontato Francesca Manzini. A casa sua i problemi non sono mai mancati: “C’era tanto squilibrio, c’erano persone che non si sono mai sapute, i miei genitori. Mi hanno insegnato il male, ti crea un istinto di sopravvivenza per darti lo stimolo. Ci sono regole, insegnamenti, valori e questi non ci sono mai stati. C’è stata violenza psicologica, tanta, e il silenzio”.

Per sfuggire a quell’inferno, lei si è rifugiata in un mondo tutto suo: “Stavo sempre a guardare filmati, ho trovato il mio guscio. Mia madre è sempre stata quella che cercava di alleggerirsi un po’, anche per il lavoro di mio padre che era sempre via”. Con quest’ultimo, in particolare, il rapporto è stato molto controverso: “Mio padre non mi ha mai abbracciato, gliel’ho chiesto diverse volte e una volta con rabbia mi disse: ‘Io non ne sono capace’. È stato un uomo che non ha saputo mai dimostrare, e allora in questi 29 anni ho avuto una persona che è padre perché mi ha messo al mondo e a modo suo mi ha cresciuta e per quanto per lui sia stata un fallimento, sono qui, oggi“.

Poi l’anoressia e il baratro appena sfiorato: “Io ero una vagabonda, ho vissuto momenti brutti, bevevo anche qualcosa di più. Oltre all’alcol c’erano anche altre cose, anche lì ne sono uscita da sola, guardandomi, ascoltandomi. Arrivi al baratro, l’istinto di sopravvivenza ti risveglia. Può succedere di pensare a gesti estremi, non avere una famiglia e vivere non è una c*****a. Dopo tutto questo schifo, la colpa è stata mia, ci sono stata costretta”. Oggi, però, Francesca Manzini è un’altra persona: “Prima mi definivo una donna stanca, perché la stanchezza la vedevo io. Oggi non più”.

