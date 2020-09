Ferrero premia i propri dipendenti: ecco il ‘premio Nutella’

Un nuovo e giusto riconoscimento da parte della Ferrero che darà ‘il premio Nutella’ ai propri lavoratori che sono stati protagonisti durante l’emergenza Coronavirus

La Ferrero ha continuato a lavorare per la produzione anche durante l’emergenza Coronavirus. I dipendenti hanno potuto così agire in estrema sicurezza, ma ora saranno anche premiati dall’azienda dopo l’accordo con i sindacati con 2.100 euro lordi in media a ognuno dei 6 mila dipendenti complessivi. La busta paga di ottobre sarà più ‘ricca’. I parametri da prendere in considerazione sono due: il risultato economico, unico per l’azienda, che si riferisce alla chiusura dell’esercizio del 31 agosto 2019; il secondo il risultato gestionale, che prevede il 70% del premio, che prende in esame l’andamento di ogni stabilimento o area produttiva fino ad agosto.

Ferrero, riconoscimento per il ‘premio Nutella’

Un riconoscimento davvero importante da parte dell’azienda, di comune accordo con i sindacati, per ottenere risultati migliori in vista del futuro. Il gruppo guidato dal presidente esecutivo, Giovanni Ferrero e dal Ceo, Lapo Civiletti, ha riconosciuto, infine, un bonus speciale di 750 euro a tutti gli operatori di produzione, vendita e logistica, che sono stati davvero di vero e prezioso aiuto durante l’emergenza Coronavirus con il lockdown nazionale.