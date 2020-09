Sport e Coronavirus, al via agli eventi con 1000 persone all’aperto

Il Ministro Spadafora afferma che si potrà andare allo stadio ad assistere agli Internazionali di Tennis.

Da quando è arrivato il Coronavirus in Italia abbiamo vissuto alcuni momenti che storicamente rimarranno impressi nella nostra memoria per sempre. Uno di questi è stato sicuramente il lockdown che ci ha portati a rimanere chiusi in casa per diversi mesi. Da quel momento, anche se a maggio piano piano abbiamo ricominciato ad uscire, il nostro modo di stare al mondo è cambiato. Abbiamo detto basta ai baci, agli abbracci, al cinema, al teatro, alle partite di calcio e agli eventi sportivi. Nessuno poteva recarsi allo stadio, ad esempio, per tifare insieme il proprio sportivo o squadra preferita. Una batosta economica certo, ma anche emotiva.

Il ritorno allo stadio per gli Internazionali di Tennis

Chissà come sarà quando potremo tornare ad andare allo stadio, si sono chiesti in molti e oggi sembra che la risposta non sia così lontana. Non parliamo di calcio, che attira negli stadi moltissimi tifosi, spesso anche un po’ “sregolati”, ma di tennis. In occasione infatti delle Semifinali e delle Finali degli Internazionali di Tennis, le porte degli spalti saranno nuovamente aperte. Ad affermarlo il Ministro Spadafora che ha parlato di mille persone che potranno assistere a tutte le competizioni che si terranno all’aperto nell’ambito proprio degli Internazionali di tennis. “Finalmente – ha dichiarata il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora come riporta TGcom24 – Già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di tennis circa mille spettatori potranno guardare e partecipare a tutte l competizioni sportive che si terranno all’aperto”.

Le misure di sicurezza

Restano però fondamentali tutte le misure di sicurezza e infatti, condizione sine qua non per assistere agli Internazionali di Tennis è che le strutture e le persone dovranno rispettare in modo scrupoloso tutte le regole per contenere il contagio da Covid 19: “Distanziamento, mascherine e prenotazione dei posti a sedere”. Uno sforzo che ormai è diventato quasi abitudine, ma che sarà molto importante per tornare alla normalità il più presto.

Rispettare queste semplici regole, infatti, è cruciale non solo per riappropriarsi al più presto della nostra vita, ma anche per imparare a vivere in un modo diverso, nuovo, ma che non per questo deve essere orribile.

