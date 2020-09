Carolina Rey, chi è l’attrice e conduttrice: età, foto, carriera

Carolina Rey è un’attrice e conduttrice italiana che ha debuttato su Rai Gulp e parteciperà al programma di Raiuno “Tale e Quale Show”.

Carolina Rey è nata a Roma il 7 ottobre 1991 ed ha da subito sviluppato una forte passione per la recitazione e la musica. Da quando aveva 12 anni ha iniziato a frequentare un laboratorio di musical e si è appassionata alla danza e al canto. Il suo esordio sul piccolo schermo, però, è arrivato su Rai Gulp.

L’esordio in un noto programma televisivo di Rai Gulp ha consentito a Carolina Rey di diventare un volto fisso in tv, partecipando a diverse serie televisive e fiction, dove ha potuto mostrare il suo talento nella recitazione, oltre che nel canto. Ha esordito al teatro Due Pini in nell’opera “Romeo e Giulietta” e nel musical “Jesus Christ Superstar” all’età di 12 anni. Poi ha partecipato a “Piccole Canaglie“, in onda su Canale 5, condotto da Simona Ventura e Pino Insegna. Nel 2006 ha partecipato a “Cominciamo bene” come opinionista e, l’anno successivo, ha partecipato al Festival del Cinema di Roma con il ruolo di Micòl nella rappresentazione “Il giardino dei Finzi-Contini“. Nel 2009 entra nel cast fisso di “Festa italiana” come cantante.

Carolina Rey, lavori recenti e vita privata

Per Carolina la svolta è arrivata con la partecipazione ad “Un medico in famiglia“, serie di casa Rai amatissima dagli italiani. Nel 2013 è diventata conduttrice del Tiggì Gulp e nel 2014 ha presentato “La tv ribelle“, un talk show per ragazzi. Nel 2019 ha inciso il brano “Compromessi sposi” per l’omonimo film di Francesco Miccichè dove ha anche recitato. A marzo 2020, invece, ha condotto lo speciale “Ulisse, l’arte e il mito” per Sky Arte. Prenderà parte all’edizione 2020 di “Tale e Quale Show“, condotto da Carlo Conti. Ha un figlio con il produttore cinematografico Roberto Cipullo, più grande di lei di 20 anni.

