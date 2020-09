In Calabria terremoto di intensità rilevante avvenuto nel corso delle primissime ore di venerdì 18 settembre 2020, dove è successo.

Questa notte in Calabria terremoto di una certa intensità. L’evento sismico si è manifestato al largo del versante jonico ed è avvenuto per la precisione alle ore 03:16.

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno misurato un valore per la magnitudo pari a 3.4°, indicando come aria interessata dal sisma la costa calabra sud-orientale. L’ipocentro del terremoto si stima abbia avuto un ipocentro di 36 km di profondità e ha avuto luogo ad una distanza di 72 km da Reggio Calabria.

Calabria terremoto, nessun danno ma resta lo spavento

Non si ha alcuna notizia di danni sopraggiunti a cose o persone. Del resto il movimento tellurico non è fortissimo ma ha comunque avuto una forza tale da fare oscillare i palazzi, facendosi sentire in particolar modo ai piani alti. Tuttavia diversi residenti sono stati svegliati dal sisma ed alcuni di loro ne hanno riportato subito la notizia utilizzando i social network, come spesso avviene in situazioni di panico improvviso come questa.

