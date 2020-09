Davanti agli occhi dei poliziotti sfreccia un’auto senza conducente. Al volante qualcuno c’è, ma è impegnato a dormire.

Un’auto senza conducente ha sfrecciato alla velocità notevole di 150 chilometri all’ora in autostrada. La notizia che ha sconcertato la polizia stradale riguarda un episodio avvenuto nello scorso mese di luglio ma del quale si ha notizia soltanto adesso. La vicenda ha avuto luogo nello stato dell’Alberta, in Canada.

La vettura in questione era una Tesla Modello S, famosa per essere dotata di guida automatica. Al volante c’era un giovane di 20 anni che però si era addormentato, dopo avere appositamente reclinato il proprio sedile. La stessa cosa ha fatto la persona che viaggiava al suo fianco, occupando il posto del passeggero nella parte anteriore del veicolo. Gli agenti non hanno potuto credere a quanto visto. L’auto senza conducente, di fatto, ha raggiunto una velocità elevata.

Auto senza conducente, il veicolo è una Tesla S con autopilota

Ad una prima occhiata sembrava non esserci nessuno ai comandi del mezzo. Ma poi i poliziotti hanno compreso che si trattava di un modello a conduzione automatica e hanno notato le due persone all’interno dell’abitacolo. E che dormivano. Per il ragazzo al volante è arrivata una denuncia per guida pericolosa e nel prossimo mese di dicembre avrà luogo il relativo processo. I modelli delle automobili Tesla dotate di autopilota richiedono comunque che ci sia un essere umano sveglio e vigile al volante, per reagire a possibili casi di pericolo. Da qui la denuncia spiccata nei confronti del 20enne.

