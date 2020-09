X Factor 2020, Manuel Agnelli si sfoga: “Fermi e senza lavoro”

La nuova stagione di X Factor è finalmente ai blocchi di partenza e con l’occasione Manuel Agnelli spiega l’importanza di dare spazio alla musica in un momento così difficile.

Stasera su SkyUno prende ufficialmente il via la nuova stagione di X Factor. Manuel Agnelli, tra i giudici dell’edizione di quest’anno, approfitta dell’occasione per ribadire, in un’intervista al portale di informazione televisiva TvBlog, l’importanza di un talent a tema musicale in un momento così difficile, complice lo scompiglio creato nei mesi scorsi dal Coronavirus. “La musica è ferma, parlo soprattutto dei live – dice Manuel Agnelli -. Molti di noi sono fermi, senza lavoro. Il fatto di poter portare in giro la musica è più importante rispetto ad altri anni”.

Manuel Agnelli tra amarezza per il presente e speranza per il futuro

Manuel Agnelli è preoccupato e amareggiato per la situazione attuale, ma anche speranzoso guardando al futuro. “Credo che questa sia un’occasione importante proprio perché la musica non sta girando – afferma il frontman degli Afterhours -. La formula di quest’anno, inoltre, ci consentirà un racconto più approfondito della musica”. Cosa intende dire esattamente? Lo scopriremo a breve. Stay tuned.

