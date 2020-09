Stasera in tv – X Factor, le anticipazioni del 17 settembre

A partire da oggi, giovedì 17 settembre, tornerà su Sky e Now Tv X Factor: ecco tutte le curiosità della nuova edizione

Tutto pronto per la nuova edizione di X Factor. A partire da questa sera, giovedì 17 settembre, andrà in onda la prima audizione per la nuova stagione. A causa del coronavirus sarà un’edizione davvero complicata per l’emergenza sanitaria, ma nonostante ciò sarà sempre ricca di nuovi talenti pronti a mettersi alla prova con i vari giudici esperti. Così lo studio sarà lo storico Teatro 5 di Cinecittà, il teatro di posa più grande d’Europa, che si è trasformato nell’headquarter di #XF2020. Non sarà presente ovviamente il pubblico a causa delle norme anti-Covid.

Leggi anche –> X Factor, arrestato ex concorrente: “E’ uno stupratore seriale”



Leggi anche –> Emma Marrone a X Factor, la verità su Maria De Filippi: “Ha reagito così…”



Stasera in tv – X Factor, le novità dell’edizione

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Per la prima fase di questa nuova edizione si sono candidati in circa 40mila. E, a partire da giovedì 17 settembre alle 21.15 in onda su Sky Uno, andranno in onda le prime Auditions di #XF2020. Il venerdì in prima serata saranno visibili in chiaro su TV8. La novità fondamentale sarà Emma Marrone come giudice insieme ad Hell Raton. Infine, ci sarà il ritorno di Manuel Agnelli e di Mika, pronti a mettersi nuovamente a lavoro per scegliere sempre i migliori talenti che si presenteranno a questa nuova edizione.