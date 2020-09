Pistoia, si suicida gettandosi da un ponte: la compagna è stata uccisa in casa. Si indaga in queste ore su quella che potrebbe essere la scena di un delitto, causato da probabili dissapori di natura sentimentale.





Un uomo di 50 anni si è gettato da un ponte sulla Montagna Pistoiese, precisamente a Mammiano, una località situata nei pressi di San Marcello Pistoiese. Nella sua abitazione, a oltre 60 Km di distanza, è stato rinvenuto il corpo senza vita della sua compagna di 38 anni. Si indaga in queste ore su quello che potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio.

Pistoia, si suicida gettandosi da un ponte: il corpo senza vita della compagna è stato rinvenuto nella sua abitazione

Leonardo Santini aveva 50 anni. L’uomo si è ucciso verso le 12.30 di questa mattina gettandosi da un ponte sulla Montagna Pistoiese, da un’altezza di circa 30 metri. Il corpo della sua compagna, Claudia Corrieri, 38 anni, è stato rinvenuto nell’abitazione dove viveva la coppia, ovvero a Vaiano, in provincia di Prato. Per gli inquirenti potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio e il movente potrebbe avere una natura di tipo sentimentale.

La donna lavorava in un centro estetico a Prato, mentre il compagno era disoccupato. I due avevano una bambina piccola che si trovava dai nonni nel momento nel quale si è compiuta la tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni di quanto possa essere accaduto, l’uomo avrebbe ucciso la sua compagna e avrebbe successivamente guidato per circa 60 Km per raggiungere il punto nel quale avrebbe deciso di togliersi la vita. La donna è stata uccisa probabilmente da un’arma da taglio, forse un coltello, che la avrebbe colpita ripetutamente. Procedono in queste ore le indagini, anche attraverso le testimonianze degli amici e dei parenti della coppia, per comprendere quanto realmente possa essere accaduto questa mattina.