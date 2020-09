Patrizia De Blanck, chi era l’ex marito Giuseppe Drommi: la sua storia

L’ex marito di Patrizia De Blanck, Giuseppe Drommi, è stato una delle persone più importanti nella vita della donna.

Quello di Giuseppe Drommi, l’ex marito di Patrizia De Blanck, è stato un nome molto conosciuto all’interno della penisola italiana. I fatti di cronaca lo hanno interessato fino al giorno della sua scomparsa. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla vita di Giuseppe Drommi, conosciuto dagli amici come Peppino.

Drommi e Patrizia De Blanck sono convolati a nozze nel 1971, e dal loro amore è nata la bellissima Giada De Blanck, più precisamente nell’anno 1981. Il matrimonio è stato per entrambi il secondo. Giuseppe, infatti, si sposò in precedenza con Anna Fallarino, mentre Patrizia con Anthony Leigh Milne. La contessa ha raccontato che il suo secondo marito è stato uno dei due uomini che ha più amato in tutta la sua vita. Il suo unico rimpianto, secondo quanto ha dichiarato per Il Giornale, è stato quello di non aver avuto un altro figlio insieme all’uomo.

Drommi lavorava come ingegnere, console di Panama. L’uomo era nato in una famiglia di stampo nobiliare, ed infatti sulle cronache rosa gli è stato spesso accostato il titolo di barone. È scomparso nel 1999 a causa di un terribile tumore, ma di lui e della sua vita privata non si sa molto altro. Riservato e amante della privacy, l’uomo ha tenuto per sé anche il luogo della propria residenza. La sua vita è stata però costellata di grandi amori, drammi e, purtroppo, malattia.

Giuseppe Drommi, la prima moglie Anna Fallarino

La prima moglie di Giuseppe Drommi, Anna Fallarino è tristemente nota in Italia a causa del del delitto conosciuto come quello di Casati Stampa, o delitto di Via Puccini. A Roma, il 30 Agosto 1970, è avvenuto nell’abitazione di Camillo II Casati Stampa di Soncino, il marchese che la Fallarino aveva sposato dopo Drommi, un duplice omicidio. Le due vittime sono state proprio la Fallarino, ed il giovane amante, Massimo Minorenti. Il marchese avrebbe ucciso i due innamorati, per poi suicidarsi.