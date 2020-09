Nonno muore davanti ai nipotini | l’uomo precipita dal 3° piano

In provincia di Brescia un nonno muore davanti ai nipotini. Fatale un incidente capitato all’improvviso nel corso di un momento domestico.

Un nonno muore davanti ai nipotini di appena 6 e 8 anni. Il dramma è avvenuto a Desenzano sul Garda, in provincia di Brescia, con l’uomo precipitato da una finestra di casa. Il volo di 8 metri compiuto all’improvviso e conclusosi con il suo violento impatto al suolo si conclude in tragedia.

L’anziano non ha avuto scampo. Aveva 77 anni ed i suoi giovanissimi nipoti hanno assistito attoniti alla scena. Da quel che si apprende, la vittima stava effettuando un lavoretto domestico, compiendo una riparazione alla tapparella della finestra. Per farlo, era salito su di una scaletta ma ha finito con il perdere l’equilibrio precipitando di sotto, dal terzo piano. Durante la caduta ha anche battuto la testa contro una sporgenza.

Nonno muore davanti ai nipoti, inutili i soccorsi: è precipitato dal terzo piano

A nulla sono valsi i soccorsi di prima manovra effettuati dal personale medico. L’incidente è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre 2020. In quel momento il nonno che muore davanti ai nipotini precipitando di sotto era solo in casa con i due bambini. Proprio quest’ultimi hanno telefonato in lacrime ai loro genitori. Tra l’altro l’anziano aveva ai piedi delle semplici pantofole, che potrebbero avere contribuito a pregiudicarne l’equilibrio mentre si trovava sulla scala.

