Negazionisti irrompono al centro commerciale: “Togliete le mascherina”

Il Coronavirus è sempre molto presente in giro per il mondo con idee davvero opposte. Altro episodio in Florida da parte dei negazionisti per le mascherine

Ancora pochi mesi, poi dovrebbe arrivare il vaccino che potrebbe essere la panacea di tutti i mali per quanto riguarda il Coronavirus. Ma nel frattempo continuano ad essere presenti diversi punti di vista per l’utilizzo o meno della mascherina. Così poche ore fa alcuni manifestanti sono entrati in un negozio Target in Florida per gridare ai clienti di togliere immediatamente la protezione. Così il filmato è stato subito postato su Reddit e poi su Twitter con numerose condivisioni del video.

Negazionisti, ancora una piccola rivolta

Il Coronavirus così ha fatto emergere numerosi distinzioni per quanto riguarda l’uso o meno della mascherina per proteggersi dal virus. Sono nate numerose teorie con visioni differenti per l’utilizzo del dispositivo, in grado di evitare contagi e contatti tra le stesse persone. Ma non tutti sono così d’accordo con questa teoria con i negazionisti che continuano ad invocare le misure opposte. Questa diatriba potrà essere risolta soltanto con l’arrivo del vaccino, che metterebbe tutti sulla stessa lunghezza d’onda. O forse no.