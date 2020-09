La bellissima Naike Rivelli fa di nuovo scalpore con il suo nuovo post su Instagram. Stavolta nello scatto compare anche mamma Ornella.

La splendida Naike Rivelli colpisce ancora. Non è la prima volta che la donna fa impazzire il suo pubblico, suscitando le più disparate reazione tra i suoi follower. Instagram è il social più utilizzato dalla figlia di Ornella muti. È lì che all’ordine del giorno compare un nuovo, spesso piccantissimo, post. La donna forte, sensuale, e sicura di sé non sbaglia mai un colpo, e sa sempre come catturare l’attenzione di tutti coloro che la seguono.

È pioggia di like e commenti per Naike, ma nello scatto, questa volta, non è da sola. Insieme a lei fa capolino anche lo splendido viso della mamma Ornella Muti. Le due donne sono ritratte insieme nella fotografia, e conquistano tutti i fan della Rivelli, che non si risparmiano complimenti e opinioni di ogni genere.

Naike e Ornella Muti sono ritratte in primo piano davanti alla fotocamera. Sono vicinissime, entrambe con gli occhiali addosso. Si scambiano un tenero bacio sulle labbra, un gesto che scatena tutti i follower della Rivelli su Instagram. Sensuali più che mai, le due donne infiammano il web, che al momento è interamente concentrato su di loro.

Naike Rivelli e Ornella Muti, il bacio social conquista il pubblico

