Meteo weekend 18-20 settembre: ultimo finesettimana d’estate. Le previsioni del tempo in Italia.

Quello del 18-20 settembre sarà in tutti i sensi l’ultimo finesettimana d’estate. Martedì 22 settembre, infatti, sarà l’equinozio d’autunno e sabato e domenica avremo molto probabilmente l’ultimo weekend di clima estivo, grazie all’anticiclone presente sul Mediterraneo. Nel frattempo, tuttavia, arriverò una nuova perturbazione dall’Atlantico che già durante il weekend farà sentire i primi effetti al Nord Italia, per poi portare un peggioramento più diffuso anche sul resto d’Italia a inizio della prossima settimana.

Insomma, il prossimo sarà probabilmente l’ultimo weekend di clima estivo, con il caldo anomalo degli ultimi giorni in calo. Tutto quello che bisogna sapere sulle previsioni del tempo.

Leggi anche –> Meteo, quando finisce l’estate 2020: arriva la sorpresa

Meteo weekend 18-20 settembre: ultimo finesettimana d’estate



Godiamoci il weekend del 18-20 settembre perché sarà l’ultimo dell’estate, sia perché il tempo cambierà nei giorni successivi sia perché il 22 settembre entrerà l’autunno astronomico.

La settimana che sta volgendo al termine è stata caratterizzata da tempo prevalentemente stabile, salvo piogge al Sud Italia, e soprattutto da caldo anomalo, quasi agostano, con temperature che hanno raggiunto i 34° C in alcune zone d’Italia e clima afoso.

Al momento, questa situazione permane, pur con qualche variabilità e il caldo smorzato dai venti lungo le coste. Mentre su gran parte d’Italia i cieli sono soleggiati o al più velati, al Sud, sulle regioni ioniche è in atto una perturbazione generata da un vortice di bassa pressione che si è formato all’interno del campo di alta pressione generato dall’anticiclone mediterraneo. Piove soprattutto sula bassa Calabria e sulla Sicilia orientale. Piogge sono attese anche su Puglia e Lucania. Il vortice di bassa pressione sta creando un ciclone simile a quelli tropicali, con venti forti e mareggiate. Al Sud in generale il tempo è nuvoloso.

Il maltempo interesserà anche parte della dorsale appenninica meridionale. Mentre sulle Alpi centro-orientali è atteso qualche rovescio diurno, con sconfinamento vero le Prealpi e le zone pedemontane.

Nella giornata di venerdì 18 settembre, il tempo migliorerà al Sud, con il vortice di bassa pressione che si sposterà in direzione della Grecia. Come prevede 3bmeteo.com. Il tempo sarà prevalentemente stabile sull’Italia, salvo qualche annuvolamento ancora al Sud, sull’arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sono attesi fenomeni isolati tra Calabria e Basilicata. Le temperature resteranno ancora elevate, con valori massimi sopra la media del periodo. Il caldo sarà intenso soprattutto sulle regioni centrali tirreniche.

Previsioni per il weekend in dettaglio

Sabato 19 e domenica 20 settembre il tempo su gran parte d’Italia sarà caratterizzato da prevalente stabilità, salvo la nuvolosità in aumento al Nord-Ovest, per effetto della perturbazione atlantica, con qualche pioggia sull’arco alpino. In questi giorni il caldo si attenuerà ma sarà ancora su valori sopra le medie stagionali.

Leggi anche –> Cielo del mese di settembre 2020: la Luna e i pianeti