Marash Kumbulla chi è: età, carriera e vita privata del difensore

Conosciamo meglio la storia di Marash Kumbulla, difensore albanese con la cittadinanza italiana: ecco tutta la sua storia

Marash Kumbulla nasce a Peschiera del Garda l’8 febbraio 2000 da genitori di origini albanese. Cresce nel settore giovanile dell’Hellas Verona entrando a farne parte all’età di 8 anni. Svolge tutta la trafila al club veneto per poi firmare il primo contratto professionistico nel 2017. Il suo esordio arriva nel 2018 in Coppa Italia, per poi essere protagonista in Serie B nel dicembre dello stesso anno. Con l’arrivo di Ivan Juric e, dopo la promozione in Serie A, viene impiegato in massima serie dall’allenatore croato diventando subito un punto di riferimento per la retroguardia della formazione scaligera.

Marash Kumbulla chi è: le curiosità

Nelle ultime ore ha svolto le visite mediche con la Roma prima della firma ufficiale con il club giallorosso. Ha scelto di vestire la maglia della Nazionale albanese rinunciando così a quella italiana sposando le sue origini fino in fondo. Bravo sia in marcatura che in fase di impostazione, può giocare sia a tre che in una difesa a quattro. Inoltre, è alto 1,90 m, è un prodotto del settore giovanile dell’Hellas Verona. In una vecchia intervista del padre Lin ai microfoni de La Gazzetta dello Sport aveva svelato: “Ha la testa giusta, è timido, serio, anche troppo. È entrato nello spogliatoio in punta di piedi, ma si fa rispettare e tutti gli vogliono bene. Soprattutto Rrahmani”.