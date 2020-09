Madre muore tragicamente a 4 mesi dalla terribile scomparsa del figlio

Una giovane madre è tragicamente morta qualche giorno fa, nel fine settimana, dopo soltanto 4 mesi dalla scomparsa del figlio.

Il tragico fatto di cronaca ha visto scomparire nel giro di pochi mesi, prima un figlio ed in seguito la giovane madre. La famiglia è devastata dal lutto, in particolar modo il papà dell’adolescente, e compagno della donna. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio al ragazzo ed alla sua mamma.

Nick Kelly, un ragazzo di soltanto 16 anni, è morto nel mese di Marzo, dopo aver mangiato un kebab d’asporto. Quest’ultimo sembrerebbe aver causato al giovane una violenta reazione allergica, che ha condotto Nick alla morte, senza alcuna possibilità di salvezza. La mamma e il papà sono rimasti sconvolti di fronte alla scomparsa dell’adolescente, ed insieme a loro l’intera città.

A Marzo, Chris, il padre di Nick, ha reso omaggio al ragazzo. Ha dichiarato all’ECHO: “Tutti amavano Nick”. Poi ha continuato: “Non c’era un briciolo di male in lui, avrebbe fatto qualsiasi cosa per chiunque”. Le parole scritte dal padre sono commoventi, cariche di dolore. “A Home Bargains, dove era un noto cliente, hanno detto che gli mancherà sempre il suo sorriso”. Infine ha aggiunto: “Ho perso il mio migliore amico“.

Il dramma non è però giunto al termine. A scomparire domenica 13 Settembre, infatti, è stata anche Kim, la mamma di Nick. La donna, di soltanto 36 anni, è stata portata d’urgenza in ospedale venerdì 11 Settembre, per poi spirare soltanto due giorni dopo. Alla donna è stata trovata una grave emorragia cerebrale, che ne ha causato la morte. Chris Kelly, il suo compagno, ha dichiarato che alla donna è stata diagnosticata la leucemia in seguito alla morte.

Madre muore 4 mesi dopo il figlio: padre distrutto

La morte di Nick Kelly, ed in seguito quella della madre Kim, hanno sconvolto il povero Chris Kelly, L’uomo, padre dell’adolescente e compagno della donna, è rimasto da solo ad occuparsi dei suoi 3 figli. “Ci manchi più di quanto possano dire le parole”, ha dichiarato l’uomo in seguito alla scomparsa di Kelly. “Mi fa male la gola quando piango prima di addormentarmi la notte, il mio cuore si sente così pesante e vuoto. Ci sei stata portata via troppo presto, proprio come Nick. Dio ci ha portato via un altro angelo“.