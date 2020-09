Incidente stradale | ubriaco in mutande sfugge ai carabinieri ma si schianta

In preda ai fumi dell’alcol e senza vestiti, un giovane cerca di scappare dai carabinieri che gli intimano l’alt ma causa un incidente stradale.

Un uomo causa un incidente stradale a causa del suo evidente stato di alterazione. Ed il tutto avviene dopo che i carabinieri gli intimano di fermarsi per sottoporlo ad un controllo. Il fatto è successo nella località di Altedo, frazione del Comune emiliano di Malalbergo, in provincia di Bologna.

Pur di non farsi scovare ubriaco al volante, senza patente e per giunta vestito soltanto con un paio di mutande, l’uomo ha schiacciato a tavoletta sull’acceleratore della sua auto per provare a darsi alla fuga. Ma poco dopo è incappato in un incidente stradale, dopo avere tamponato una vettura. Al volante c’era un cittadino italiano di 32 anni, ubriaco marcio.

Incidente stradale, 32enne in mutande ed ubriaco causa un disastro

La sua Fiat Panda è finita con il riportare danni pesanti dopo lo scontro con un’altra vettura. Prima di innescare il sinistro però questo personaggio ha guidato in maniera spericolata per le strade di Altedo, come confermato anche dai carabinieri di stanza in Paese. L’incidente ha visto l’uomo urtare una Ford Fiesta nel tentativo di sorpassarla. Invece ha finito con il tamponarla. Il conducente della Ford ha rimediato delle lesioni di entità non preoccupante, guaribili in sette giorni. E subito dopo le forze dell’ordine hanno fatto scattare l’arresto per diversi reati ascrivibili al 32enne, tra guida in stato di ebbrezza, mancanza dei documenti di guida richiesti e diversi altri illeciti.

