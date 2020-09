GF Vip, Patrizia De Blanck spiazza tutti: “A L’isola dei famosi l’ho fatto”. Le recenti dichiarazioni della contessa, durante il reality show, lasciano a bocca aperta gli altri concorrenti.





A poche ore dall’inizio di questa nuova edizione del seguitissimo programma di Canale 5, i vip parte del cast del reality show si mettono già a nudo raccontandosi alcune imbarazzanti confidenze. Oggi è stata la volta della contessa Patrizia De Blank.

GF Vip, Patrizia De Blanck spiazza tutti con le sue dichiarazioni: “A L’isola dei famosi l’ho fatto”

Solo pochi giorni ci separano dalla prima puntata di questa nuova edizione del Grande Fratello, versione Vip. E già protagonista indiscussa del gossip si riconferma la contessa Patrizia De Blanck. Le confidenze fatte ai suoi compagni di avventura, nella casa più spiata d’Italia, hanno lasciato senza parole tutti i concorrenti e certamente anche il pubblico televisivo.

La De Blank avrebbe infatti rivelato che, durante la sua partecipazione ad un altro reality show, ovvero L’Isola dei famosi, qualche anno fa, si sarebbe cibata di carne di topo. Dal canto suo, Massimiliano Morra ha ammesso di adorare il Casu Frazigu, ovvero il tipico formaggio sardo con i vermi. Probabilmente non arrivando però ad eguagliare i livelli raggiunti dalla contessa.

“Il formaggio con i vermi mi fa schifo, non lo mangerei mai”, ha affermato la De Blank, continuando ancora “Però ho assaggiato il topo, la carne di sorcio”. La contessa avrebbe mangiato la bestiola subito dopo aver eseguito una prova durante il programma di Rai 2 L’isola dei famosi. “Il topo aveva anche la coda, era proprio un topo intero capite?”, ha ribadito ai suoi colleghi vip la De Blank, la quale ha spiegato di essersi cibata dell’animale per via della grandissima fame provata durante tutto il corso della trasmissione e della sua partecipazione al reality show.