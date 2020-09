Elisa Isoardi, il bacio al marito di Milly Carlucci: cosa succede?

Il settimanale ‘Nuovo’ pubblica una foto che mostra quello che sembra essere un bacio tra Elisa Isoardi ed il marito di Milly Carlucci.

Da quando si è lasciata con Matteo Salvini, Elisa Isoardi ha avuto solo brevi flirt, il più chiacchierato dei quali è stato quello con Alessandro Di Paolo. A relazione conclusa la conduttrice de ‘La Prova del Cuoco‘ ha spiegato: “Ci vuole un super cervello per stare con me”. La bella Elisa, dunque, si appresta a partecipare a ‘Ballando con le stelle’ senza un compagno fisso e libera di intraprendere una relazione qualora se ne presentasse l’occasione.

Secondo i recenti rumor le prove per i balletti stanno andando bene e con il passare dei giorni cresce anche il feeling e la complicità con il maestro Raimondo Todaro. Si vocifera che tra il ballerino, lasciatosi di recente con la compagna Francesca Tocca, e la conduttrice ci sia più di una semplice sintonia e che passino diverso tempo insieme fuori dalla sala prove. Ovviamente si tratta di semplici voci, dunque non è possibile sapere al momento se la loro sia una semplice amicizia o qualcosa di più.

Elisa Isoardi si bacia con il marito di Milly Carlucci?

Se la relazione con Todaro creerebbe un discreto interesse mediatico, la bomba l’ha sganciata il settimanale ‘Nuovo’. Nell’ultimo numero, infatti, è stato pubblicato uno scatto in cui si vedono Elisa Isoardi e Angelo Donati molto vicini. Nella foto i due appaiono a pochi centimetri l’uno dall’altra e, per l’angolazione dello scatto sembra quasi che si stiano per baciare.

Tra il marito di Milly Carlucci ed Elisa Isoardi c’è un rapporto di amicizia ed i due sono stati visti spesso a colloquiare e scherzare, dunque non è insolito che stiano parlando con tanta confidenza. La foto mostra il momento in cui i due si stanno salutando con un bacio e dall’angolazione in cui è stata scattata sembra quasi che si tocchino le labbra. Con ogni probabilità, dunque, non c’è nulla più che un saluto affettuoso. D’altronde tra Angelo e Milly il rapporto è solidissimo ed in tanti anni non c’è mai stata una notizia di gossip su di loro.