Crociere low cost ottobre 2020: le offerte da prendere subito. Cosa bisogna sapere.

Continuano i viaggi in crociera, dopo la ripresa tra metà agosto e ai primi di settembre. Tante occasioni di crociere a prezzi scontati sono disponibili già da questo mese ma si arricchiscono ulteriormente a ottobre, con l’apertura della nuova stagione invernale.

In particolare, Costa Crociere è ripartita a inizio settembre con itinerari italiani solo per passeggeri italiani o residenti in Italia. La compagnia ha organizzato viaggi specifici a bordo delle navi Costa Deliziosa e Costa Diadema. Con la prima si parte da Trieste per la Puglia, con tappe a Bari e Brindisi, per la Calabria e la Sicilia, con soste a Catania e Siracusa, un itinerario a Est. Con la seconda si parte da Genova, per un itinerario a Ovest, con tappe a Roma, Napoli, Palermo, in Sardegna e in Liguria. Entrambi gli itinerari hanno la durata di sette giorni ciascuno. Già dal mese di ottobre, comunque, Costa ha aumentato le sue rotte, aprendole anche a passeggeri non italiani.

Di seguito vi segnaliamo le migliori offerte di crociere low cost nel Mediterraneo e Isole per ottobre 2020. Ecco dove andare e con quali compagnie.

Crociere low cost ottobre 2020: le offerte imperdibili

Chi è stato costretto a rinunciare a una vacanza in crociera nei mesi scorsi a causa del lockdown per l’emergenza Covid-19 e del conseguente stop ai viaggi, può recuperare ora, con la nuova stagione invernale, che inizia nel mese di ottobre e che prevede già numerose offerte di crociere low cost da parte della varie compagnie. Le occasioni sono imperdibili e i viaggi da prenotare subito.

Qui vi segnaliamo le offerte di crociere low cost a ottobre 2020 per viaggiare nel Mediterraneo e lungo le sue isole. Una proposta di viaggio più adatta in questo periodo per via del clima mite.

Italia, Grecia

Compagnia: MSC Crociere

Nave: MSC Magnifica

Durata: 8 giorni

Imbarco: Bari

Data di partenza: 3 ottobre 2020

Percorso: Bari – Corfù – Katakolon – Pireo – Atene – Trieste – Bari

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 399 euro, Cabina esterna 499 euro, Cabina esterna con balcone 599 euro, Suite 1.299 euro.

Italia, Croazia, Montenegro, Grecia

Compagnia: Costa Crociere

Nave: Costa Deliziosa

Durata: 8 giorni

Imbarco: Venezia

Data di partenza: 17 ottobre 2020

Percorso: Venezia – Spalato – Kotor – Katakolon – Pireo – Atene – Bari – Venezia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 749 euro, Cabina esterna 849 euro, Cabina esterna con balcone 945 euro, Suite 1.809 euro.

Spagna, Francia, Italia

Compagnia: Costa Crociere

Nave: Costa Smeralda

Durata: 8 giorni

Imbarco: Savona

Data di partenza: 24 ottobre 2020

Percorso: Savona – Marsiglia – Barcellona – Palma di Maiorca – Civitavecchia (Roma) – La Spezia – Savona

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard 719 euro, Cabina esterna 889 euro, Cabina esterna con balcone 969 euro, Suite 2.259 euro.

